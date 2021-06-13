سفير كوريا الجنوبية يعزف "3 دقات" على الساكسفون ويهديها للشعب للمصري

شارك هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة في افتتاح المهرجان بعزف مقطوعة موسيقية لأغنية "3 دقات". على الة الساكسفون التي يعشقها وأهداها الى الشعب المصري.





وأطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 8 من مهرجان الطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح والتى تأتى تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام وتستمر فى الفترة من 12 حتى 18 يونيو وتقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتى الآثار والسياحة.





وقالت عبد الدايم إن إقامة المهرجان يجسد إصرار الدولة المصرية على مجابهة تحديات كورونا والإيمان بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام وتحقيق التعايش بين البشر، مشيرة بأن المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يتيح الفرصة لإجراء حوار حضارى بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية كما يعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.





كما أشارت إلى أن التراث بمختلف صوره يعد مبعث فخر ويحمل قيم العراقة والأصالة ويعبر عن الهوية الوطنية باعتبارها صلة بين الماضي والحاضر ووسيلة للإسهام في صياغة المستقبل، ورحبت بالضيوف ووفود الدول موجهة الشكر للجهات المشاركة وللفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على كل ما تم بذله من جهد لإقامة هذه الدورة.



