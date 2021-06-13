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ميدو: توقف الدوري أضر الأهلي وموسيماني أخطأ في هذا الأمر

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو، إلى أن توقف بطولة الدوري المصري الممتاز، أضرت بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل كبير، خاصة في ظل اقتراب مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.


وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس"، "في رأيي أن الأهلي تضرر بشكل كبير من توقف الدوري في هذا التوقيت".

وتابع، "منح الفريق أجازة لمدة 6 أيام متواصلة في منتصف الموسم خطأ كبير، ةكان يجب على موسيماني منح لاعبي الأهلي إجازات متقطعة وليس 6 أيام متواصلة خاصة قبل المباراة الهامة أمام الترجي".

واستكمل، "الأجازة قد تكون أراحت اللاعبين ذهنياً ولكن لها عواقب بدنية قد تؤثر على الفريق ويارب يكون كلامي غلط".

كما كشف ميدو أن هناك فرص كبيرة للحاق محمد مجدي فشة صانع ألعاب الأهلي، بمباراة الترجي، على الأقل على دكة البدلاء، مشيرًا إلى أن الأهلي تم إبلاغه رسمياً بأن اللقاء في مصر سوف يقام بدون جمهور.

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