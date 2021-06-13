حسم مصير محمد صلاح في ليفربول

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من التخلي عن نجم الفريق المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف عام 2023.





وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن إدارة ليفربول لا تنوي التخلي عن النجم المصري وتخطط لتجديد عقده في الفترة المقبلة.





وأفاد الموقع البريطاني بأن ليفربول سيفتح مفاوضاته مع محمد صلاح في الفترة المقبلة من أجل مناقشة إمكانية تجديد عقده مع الحمر لأطول فترة ممكنة.



