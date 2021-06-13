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حسم مصير محمد صلاح في ليفربول

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من التخلي عن نجم الفريق المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف عام 2023.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن إدارة ليفربول لا تنوي التخلي عن النجم المصري وتخطط لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وأفاد الموقع البريطاني بأن ليفربول سيفتح مفاوضاته مع محمد صلاح في الفترة المقبلة من أجل مناقشة إمكانية تجديد عقده مع الحمر لأطول فترة ممكنة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن صلاح البالغ من العمر 28 عاماً كان قد فتح باب الرحيل عن ليفربول والإنتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين كما ارتبط النجم المصري مؤخراً بالإنتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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