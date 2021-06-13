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نجم الأهلي السابق: أتمني تواجد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، مشيداً بآداء اللاعبين أمام جنوب إفريقيا خلال الودية الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو . 

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :"المنتخب الوطني الأوليمبي قدم مباراة جيدة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قام بتجربة أكثر من عنصر في مختلف المراكز ، وهناك العديد من العناصر المميزة التي تستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو ".

واختتم أبو الدهب :" محمد صلاح نجم كبير وإضافة قوية إلى أي فريق ، وأتمنى تواجد اللاعب مع الفراعنة في رحلة طوكيو لأن مكانة وقيمة اللاعب ستصنع الفارق للمنتخب الأوليمبي ، لكن الأمر متروك إلى إدارة نادي ليفربول والجهاز الفني للفريق".

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