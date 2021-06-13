نجم الأهلي السابق: أتمني تواجد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد

















أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، مشيداً بآداء اللاعبين أمام جنوب إفريقيا خلال الودية الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .





وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :"المنتخب الوطني الأوليمبي قدم مباراة جيدة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قام بتجربة أكثر من عنصر في مختلف المراكز ، وهناك العديد من العناصر المميزة التي تستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو ".



