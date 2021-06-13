تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا









تنطلق اليوم فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2020، والتي تم تأجيلها العام الماضي بعد تفشي وباء فيروس كورونا، ليعلن بعدها اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.





وكان من المفترض أن تنطلق البطولة في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ولكن بعد تفشي وباء فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، تأجيل البطولة لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.





واسفرت مجموعات كوبا أمريكا عن وقوع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات بوليفيا وتشيلي وباراجواي واورجواي.





ومن المقرر أن يستهل منتخب السامبا مشواره في كوبا أمريكا بلقاء منتخب تشيلي والمقرر له الإثنين المقبل.





ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره تشيلي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة مساء الاثنين المقبل، الموافق الرابع عشر من يونيو الجاري على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا.



