إيمي سمير غانم تنشر صورة نادرة لوالدها الراحل مع والدتها





نشرت النجمة إيمي سمير غانم، صورة نادرة لوالدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، مع والدتها النجمة الكبير دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"،





وظهر الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، في الصورة التي نشرتها، وهما في مرحلة شبابهما.









واستقبل الجمهور الصورة بالتعليقات الإيجابية فيما دعا الكثيرون لوالدتها بالشفاء لتخطي أزمتها الصحية الحالية.









يذكر ان الفنانة دلال عبد العزيز تخضع حالياً للرعاية الصحية، لمواصلة تذكرهما للدعاء لوالدها الراحل ولمساندة والدتها في أزمتها الصحية.







