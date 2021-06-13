Advertisements
ميلان يتحرك لضم بديل إبراهيموفيتش في الميركاتو الصيفي
الأحد 13/يونيو/2021 - 02:42 ص
علي خلاف
Advertisements
يستهدف مسؤولو ميلان الإيطالي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بضم بديل للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أصبح مهددا بإجراء جراحة في الركبة والغياب عن الملاعب لعدة أشهر.
بديل إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الايطالية أن إدارة ميلان على استعداد لفرضية غياب إبراهيموفيتش لعدة أشهر، من خلال التعاقد مع مهاجم إضافي، إلى جانب أوليفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن ميلان سيحسم تحركاته الصيفية عقب 10 أيام، حيث ستعلن نتائج برنامج التعافي الذي يطبقه إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الإيطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أهداف ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل، هي ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدة غياب إبراهيموفيتش هي التي ستحسم إمكانية ضم اللاعب.
وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن وجود إيكاردي على هامش مشروع باريس سان جيرمان الفرنسي، يضعه على رادار ميلان الإيطالي في الموسم الجديد، لكن الأزمة تظل في راتب المهاجم الأرجنتيني البالغ 8 ملايين يورو.
Advertisements