بسبب سد النهضة.. بلاغ عاجل ضد ممدوح حمزة

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ممدوح حمزة اتهمه بالتطاول على كل أجهزة الدولة بسبب سد النهضة.





وقال صبري في بلاغه: إنه في الوقت الذي أشادت العديد من الجهات والوزارات والهيئات بقرارات السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بشأن ملف سد النهضة ظهر المبلغ ضده في مقطع فيديو بالعديد من التصريحات المناهضة للدولة المصرية حيث أفاد بأن اساتذة الجامعة يقومون بإدخال الغش والتدليس علي الشعب المصري وكذا جميع الوزراء بأن الدولة المصرية تعلم بمشكلة سد النهضة منذ عام 2009 وكانت قد وقعت علي الاتفاقية في واشنطن في عام 2018 وهذه الاتفاقية تؤكد أن 75% من مياه النيل ستفقدها مصر بعد الملء الكامل للسد وبذلك فإن جميع ما يذاع لنا غش وتدليس علي الشعب المصري وأن توقيع مصر على هذه الاتفاقية يعد مصيبة كبرى حيث أن الموقعين علي هذه الاتفاقية يكونوا قد اتفقوا مع أثيوبيا علي جفاف نهر النيل وأن أثيوبيا لم تترك لمصر إلا سرسوب مياه فقط ـ على حد قوله ـ الأمر الذي يؤدي إلي جفاف بحيرة ناصر وستتعرض مصر للزل في سبتمبر 2021 بعد إنهاء الملء الثاني وذكر بالحرف الواحد ( طالما أنتوا وقعتوا علي هذه الاتفاقية يبقى أنتو حرميه ومشتركين مع اثيوبيا ضد الشعب المصري وأن ما يقوله الاثيوبيين عنكم صحيح أن مصر بلد رقصين ورقصات فقط )





وتابع صبري أن ما أذاعه المبلغ ضده في الفيديو ما هو إلا تشكيك في نزاهة الدولة المصرية والتطاول عليها ممثلة في قيادتها والإضرار الجسيم بسمعة مصر أمام العالم بأجمعه



