Advertisements

بسبب سد النهضة.. بلاغ عاجل ضد ممدوح حمزة

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:48 ص
سد النهضة
سد النهضة
مروة هيكل
Advertisements
قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ممدوح حمزة اتهمه بالتطاول على كل أجهزة الدولة بسبب سد النهضة.

وقال صبري في بلاغه: إنه في الوقت الذي أشادت العديد من الجهات والوزارات والهيئات بقرارات السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بشأن ملف سد النهضة ظهر المبلغ ضده في مقطع فيديو بالعديد من التصريحات المناهضة للدولة المصرية حيث أفاد بأن اساتذة الجامعة يقومون بإدخال الغش والتدليس علي الشعب المصري وكذا جميع الوزراء بأن الدولة المصرية تعلم بمشكلة سد النهضة منذ عام 2009 وكانت قد وقعت علي الاتفاقية في واشنطن في عام 2018 وهذه الاتفاقية تؤكد أن 75% من مياه النيل ستفقدها مصر بعد الملء الكامل للسد وبذلك فإن جميع ما يذاع لنا غش وتدليس علي الشعب المصري وأن توقيع مصر على هذه الاتفاقية يعد مصيبة كبرى حيث أن الموقعين علي هذه الاتفاقية يكونوا قد اتفقوا مع أثيوبيا علي جفاف نهر النيل وأن أثيوبيا لم تترك لمصر إلا سرسوب مياه فقط ـ على حد قوله ـ الأمر الذي يؤدي إلي جفاف بحيرة ناصر وستتعرض مصر للزل في سبتمبر 2021 بعد إنهاء الملء الثاني وذكر بالحرف الواحد ( طالما أنتوا وقعتوا علي هذه الاتفاقية يبقى أنتو حرميه ومشتركين مع اثيوبيا ضد الشعب المصري وأن ما يقوله الاثيوبيين عنكم صحيح أن مصر بلد رقصين ورقصات فقط )

وتابع صبري أن ما أذاعه المبلغ ضده في الفيديو ما هو إلا تشكيك في نزاهة الدولة المصرية والتطاول عليها ممثلة في قيادتها والإضرار الجسيم بسمعة مصر أمام العالم بأجمعه

واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر بلاغ الفجر

أخبار تهمك

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 23 ساعة

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يؤجل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

بلاغ يتهم صاحب فيديو "حضن جامعة المنصورة" بالتطاول على الشعب المصري

بعد مراوغة إثيوبيا.. ثورة عبر "تويتر" لدعم الجيش المصري

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

مفكر استراتيجي: العرب يدعمون مصر ضد إثيوبيا

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

سد النهضة.. 6 تصريحات جديدة "مستفزة" من إثيوبيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا