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برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أقترب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، من التعاقد مع برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي. 


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك تفاؤلًا كبيرًا في مفاوضات برشلونة مع ممثلي ديباي خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أن المحادثات في المرحلة النهائية، والصفقة قد تحسم رسميًا بالفعل يوم الإثنين المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال حذرًا في صفقة ديباي، لأن صفقة جورجينيو فينالدوم شهدت أيضًا درجة عالية من التفاؤل، قبل أن يقرر اللاعب تغيير وجهته إلى باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن يوفنتوس نافس برشلونة بقوة في صفقة ديباي، لكن بقاء المدرب الهولندي رونالد كومان لموسم آخر حسم وجهة اللاعب.

وأضافت أن ديباي سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات بنفس الراتب الذي اتفق عليه في بداية المفاوضات، كما أن النادي الكتالوني منفتح على التمديد لسنة رابعة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديباي مع ليون هذا الشهر، وقرر اللاعب الهولندي عدم التجديد والانتقال مجانًا إلى نادٍ آخر

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