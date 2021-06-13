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نجم الأهلي السابق: قادرون على تخطي الترجي

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق ان المارد الأحمر قادر على تخطي عقبة الترجي التونسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل للمباراة النهائيية، رغم صعوبة المباراتين وبالأخص موقعة رادس و المقرر لها السبت المقبل .

وقال همام في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :" الأهلي تخطى من هو أصعب من الترجي ، وهو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، وأرى أن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والسعي نحو تحقيق اللقب العاشر ".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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