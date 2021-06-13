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نجم الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى كهربا

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق  لديه قدرات فنية مميزة، لكنه يحتاج الجلوس مع نفسه كثيراً و مراجعة أخطاءه المتعددة التي أبعدته عن التركيز و جعلته خارج حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وفي حال استمراره في افتعال هذه الأزمات ، فلن يستمر كثيراً داخل جدران القلعة الحمراء  .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :" منذ انضمام محمود كهربا إلى صفوف النادي الأهلي لم يقدم المستوى المنتظر، ولم أره مؤثراً في أي مباراة مع المارد الأحمر".

وأضاف :"رغم قناعتي بإمكانياته الفنية، لكن يبقى الإلتزام داخل و خارج الملعب أمراً هاماً للاعب كرة القدم حتى يكتسب ثقة زملائه و مدربه و جماهير القلعة الحمراء".

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