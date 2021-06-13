نجم الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى كهربا





أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لديه قدرات فنية مميزة، لكنه يحتاج الجلوس مع نفسه كثيراً و مراجعة أخطاءه المتعددة التي أبعدته عن التركيز و جعلته خارج حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وفي حال استمراره في افتعال هذه الأزمات ، فلن يستمر كثيراً داخل جدران القلعة الحمراء .





وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :" منذ انضمام محمود كهربا إلى صفوف النادي الأهلي لم يقدم المستوى المنتظر، ولم أره مؤثراً في أي مباراة مع المارد الأحمر".



