تحول مثير في مستقبل لاوتارو مع إنترميلان





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنترميلان الإيطالي يلعب دورًا بارزًا في اقتراب برشلونة الإسباني من حسم أحد الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن يحتاج إنتر ميلان إلى بيع أكثر من لاعب من أجل حل الأزمة الاقتصادية في النادي الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن برشلونة عاد بقوة إلى صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنترميلان ويمتلك خطة واضحة لنقل النجم الأرجنتيني إلى قلعة الكامب نو.

وأشارت الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد حاول إتمام صفقة لاوتارو في أكثر من مناسبة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه.

ولفتت الصحفية الإسبانية أن وكيل أعمال لاوتارو صرح مؤخرًا بأن النجم الأرجنتيني رفض عرض إنترميلان من أجل تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يمهد لوضع النجم البرازيلي إيمرسون رويال في صفقة لاوتارو من أجل تقليل المطالب المادية التي يطلبها إنترميلان.

ونوهت الصحفية الإسبانية أن إنترميلان يسعى بقوة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد لخلافة أشرف حكيمي الذي بات قريبا من الرحيل في الصيف الحالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت الصحفية الإسبانية أن وكلاء أعمال إيمرسون كانوا قد اجتمعوا مع مسئولي إنترميلان في الأسبوع الحالي مما يدعم احتمالية انتقال النجم البرازيلي إلى إيطاليا.



