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الأهلي يحدد سعر بانون

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام وكيل أعمال المغربي بدر بانون بإجراء اتصالات مع مسئولي الأهلي من أجل معرفة طلباتهم المادية قبل تقديم العرض السعودي من أجل التعاقد مع النجم المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية خصوصا أن بانون أبدى موافقته على الرحيل في حالة وجود عرض مغري. 
وحدد الأهلي سعر بانون، حيث يرغب في الحصول على 5 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيله كما اشترط النجم المغربي ووكيل أعماله الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا من أجل الموافقة على اللعب في النادي السعودي.
ومن المتوقع أن يقدم النادي السعودي عرضه الرسمي في حالة الموافقة على جميع مطالب الأهلي وفي حالة عدم الموافقة فسيتم صرف النظر عن الصفقة مع وضع الأهلي شرطا باستمرار بانون حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا في حالة تخطيه عقبة الترجي التونسي.
يذكر أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي كان قد نفى وصول أي عروض من النصر السعودي للتعاقد مع بانون.

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