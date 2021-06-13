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دار الأوبرا تحتفل بذكرى مئوية مرسى جميل عزيز

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
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تحتفل اليوم الأحد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية ميلاد فارس الأغنية العربية مرسي جميل عزيز.

وبقام الحفل المقام بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد في الثامنة مساء على مسرح النافورة، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

يتضمن البرنامج كوكبة من أبرز أعمال الشاعر الراحل التي تعاون خلالها مع عمالقة الملحنين منها يانا يانا، ابعد يا حب، بلدي احببتك يا بلدي، اعز الناس، رمش عينه، يا حبايبي يا غاليين، احبك، تلات سلامات، يامة القمر على الباب، بيت العز، على عش الحب، اما براوه، اكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، الف ليلة وليلة.. أداء احمد عفت، مي فاروق، وليد حيدر، مي حسن، شيماء ناجي، أميرة احمد وعازف الجيتار وحيد ممدوح.

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