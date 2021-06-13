دار الأوبرا تحتفل بذكرى مئوية مرسى جميل عزيز





تحتفل اليوم الأحد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية ميلاد فارس الأغنية العربية مرسي جميل عزيز.





وبقام الحفل المقام بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد في الثامنة مساء على مسرح النافورة، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.



