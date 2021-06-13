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نجم بايرن ميونخ يقترب من الرحيل

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، في الرحيل عن بايرن ميونيخ، خاصة بعد تعاونه مع الوكيل الشهير بيني زاهافي، الذي يُمثل أيضًا زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن هناك رغبة من جانب كومان في مغادرة ملعب أليانز أرينا، رغم كونه أحد ركائز البايرن الرئيسية في الموسم المنصرم.

وتحاول إدارة بايرن ميونيخ تمديد عقد كومان منذ فترة طويلة، لكن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة له مؤخرًا، حيث يرغب كومان في زيادة راتبه إلى حوالي 12 مليون يورو، مما تسبب في تجميد المفاوضات.

وهناك سببًا آخر دفع كومان للتفكير في مغادرة بايرن ميونيخ، وهو عدم تقديره بالشكل الكافي، لا سيما بعد تجاهله عند رحيل الهولندي آريين روبن قبل عامين، ومنح القميص رقم 10 للبرازيلي فيليب كوتينيو، ومن بعده ليروي ساني.

كما يحلم كومان باللعب يومًا ما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو سبب آخر يعجل برحيله عن بطل الدوري الألماني، خاصة في ظل أنباء اهتمام مانشستر يونايتد بضمه.

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