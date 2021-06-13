الزمالك يستقر على أولى صفقاته الصيفيه









يرغب مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتعاقد مع محمود مرعي، مدافع فريق وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمود مرعي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بإمكانيات اللاعب الفنية، وذلك خلال مباراة الزمالك الودية مع وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.





ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع إدارة وادي دجلة، لحسم صفقة محمود مرعي، بشكل رسمي، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.



