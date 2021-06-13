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ساسي يقترب من اللعب للدوري الإيراني
الأحد 13/يونيو/2021 - 05:04 ص
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية تونسية، إلى أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تلقى عرضاً مغريا من أحد أندية الدوري الإيراني.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة"تونس" الرقمية، أن نادي برسيبوليس الإيرانى تقدم بعرض لساسي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
واوضحت الصحيفة،أن مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، قد تكون أحد الأمور التي قد تشجع ساسي على ارتداء قميص الفريق الموسم المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي التونسي نهاية الموسم الجاري، وفشلت محاولات الفارس الأبيض لإقناع ساسي بالبقاء وتردد عن أنباء اقترابه من الدوري القطري.
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