ساسي يقترب من اللعب للدوري الإيراني

كشفت تقارير صحفية تونسية، إلى أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تلقى عرضاً مغريا من أحد أندية الدوري الإيراني.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة"تونس" الرقمية، أن نادي برسيبوليس الإيرانى تقدم بعرض لساسي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





واوضحت الصحيفة،أن مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، قد تكون أحد الأمور التي قد تشجع ساسي على ارتداء قميص الفريق الموسم المقبل.



