Advertisements

ساسي يقترب من اللعب للدوري الإيراني

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية تونسية، إلى أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تلقى عرضاً مغريا من أحد أندية الدوري الإيراني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة"تونس" الرقمية، أن نادي برسيبوليس الإيرانى تقدم بعرض لساسي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واوضحت الصحيفة،أن مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، قد تكون أحد الأمور التي قد تشجع ساسي على ارتداء قميص الفريق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي التونسي نهاية الموسم الجاري، وفشلت محاولات الفارس الأبيض لإقناع ساسي بالبقاء وتردد عن أنباء اقترابه من الدوري القطري.

أخبار تهمك

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يحسم ملف رحيله عن الفريق

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تحول مثير في مستقبل لاوتارو مع إنترميلان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا