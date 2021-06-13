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تعرف على موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري والقناة الناقلة

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نادي أسوان، يوم الخميس 17 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد نادي أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره أسوان، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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