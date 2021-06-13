موعد مباراة بيراميدز ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية





يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مباراة بيراميدز المرتقبة مع الرجاء المغربي وذلك في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريقان المباراة من أجل البحثً عن خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، حيث وصل بيراميدز في التأهل إلى هذا الدور عقب تخطي عقبة إنييمبا في الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر، فاز الرجاء المغربي على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور ربع نهائي من البطولة الأفريقية ليحسم تأهله لنصف النهائي، حيث تعادل النادي المغربي أيجابيا مع أورلاندو بيراتس في في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما قبل أن يحسم تأهل في مباراة العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز و الرجاء يوم السبت 20 يونيو 2021 على استاد الدفاع الجوي وذلك في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



