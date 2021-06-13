بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق

رفض مسئولو نادى بيراميدز فتح مناقشة العروض التي تلقاها إبراهيم عادل الجناح الأيسر لفريق الكرة الأول بالسماوي، خلال الفترة الحالية.





وكان أبرز العروض التي تقدمت لبيراميدز عرض من النادى الأهلى الذى يرغب بشدة فى الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعدما نجح إبراهيم عادل فى خطف الأنظار بمستواه المميز الذى ظهر به مع بيراميدز وأصبح من أبرز نجومه رغم صغر سنه.





وكشف مصدر مسئول فى نادي بيراميدز، أن مسئولى السماوي رفضوا بشكل قاطع مناقشة عرض النادى الأهلى لشراء إبراهيم عادل، وجاء رد بيراميدز على تلك المفاوضات بـأن إبراهيم عادل خط أحمر وفى حال الموافقة على انتقاله للقلعة الحمراء فسيكون مقابل حصول الفريق السماوى على خدمات كل من على معلول وحمدى فتحى ومحمد شريف.





وعرض الأهلى على بيراميدز الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق والتفاوض حول بعض الأسماء الأخرى فى الفريق من أجل ضم إبراهيم عادل، ليرفض بيراميدز العرض ويتمسك باللاعب.



