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مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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وجه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سؤالاً لناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، خلال حوار صحفي أجرته صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال امبابي:"السؤال الذي أود طرحه على رئيس النادي، يدور حول هوية اللاعبين الذين يسجلبهم للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وكان باريس سان جيرمان، قد أعلن عن ضم لاعب الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم، في صفقة انتقال حر، قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وكشف كيليان مبابي عن إعجابه ببعض اللاعبين، قائلًا "لقد تحدثت مؤخراً مع والدي عن بعض اللاعبين الذين أثاروا إعجابي عند متابعتهم من مقاعد المتفرجين عندما كنت مصابًا، وهم جيريمي دوكو لاعب رين".

وأشار "دوكو يتميز بالقوة والسرعة، التي لم أرى مثلها على مدار 5 سنوات من مسيرتي الاحترافية".


واستطرد "بخصوص اللاعبين المهاريين من أصحاب السرعات، يعجبني اداء أوباميانج، وكذلك نيمار قبل إصابته، كان يمتلك قدرة على تغيير اتجاهاته بسهولة جنونية".

وواصل "هناك لاعبون أيضًا ربما لا يلفتوا الأنظار على المستوى المهاري مثل كايل ووكر، فهو يتحول إلى ما يشبه الدبابة عندما ينطلق بسرعته".
 
وبسؤاله عن أكثر 3 لاعبين يتمنى أن يقرأ حوارا لهم عبر صفحات المجلة الفرنسية الشهيرة، رد مبابي "بوفون، لأنني أود أن أعرف ماذا سيفعل في خطوته المتسقبلية، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لأنه لا يتكلم كثيرًا، لذا الحديث معه سيكشف أمورا جديدة، وأخيرًا ماونت، لأنه لاعب رائع، لكننا لا نعرف الكثير عنه".

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