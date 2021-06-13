نجم برشلونة يحسم ملف رحيله عن الفريق

أكد جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، إلى أنه لا ينوي ارتداء قميص آخر غير قميص البارسا، مشيراً إلى أنه حال طالبه النادي بالرحيل سوف يعلن على إثرها اعتزاله لكرة القدم.





وعبر تصريحات ذكرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال بيكيه:"في اليوم الذي سأتوقف فيه عن اللعب لبرشلونة، سأترك كرة القدم، ولن ألعب لفريق آخر".





وأضاف: "هناك أشياء كثيره تدفع اللاعبين للرحيل إما من أجل المال أو لأجل أشياء أخرى، لكنني إذا قال لي كومان غدًا أن علي أن أرحل، فسوف أترك كرة القدم نهائيا ولن ألعب لأي فريق آخر غير برشلونة".





وعن الانتقادات الموجهة ضده، علق: "النقد هو جزء من كرة القدم، ولكن حينما تدخل إلى أرض الملعب فأنت تعلم تماما مالذي يجب عليك فعلة، وكرة القدم هي أكثر الأشياء عاطفة في الحياة، ويجب تقبل النقد".





وبسؤاله عن إمكانية تولي منصب الرجل الأول في برشلونة يوما ما، أجاب بيكيه: "برشلونة نادي حياتي، ووجودي فيه يجعلني متحمسا، لكن مهلا، مازال هناك الكثير لأفعلة، مازلت وأحب أن أشعر أنني ما زلت لاعبا، وحين أعتزل سأرى ما هي الخطط".





وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع أيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، أكد: "ليس لدي أدنى فكرة، ولكن أتمنى أن ينضم اللاعبون الرائعون للفريق، بجانب الموجودين هنا، لكنه قرار النادي".





وأردف: "انضمام أجويرو؟ كثيرا ما نتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، ولعبت ضده في كأس العالم تحت 20 عاما، لأننا من نفس الجيل، كما أن ميسي يشيد به كثيراً".



