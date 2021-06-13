ليفربول يخاطب صلاح لتجديد عقده

كشف مسؤولو ليفربول، عن رغبتهم في تجديد عقد المصري محمد صلاح، نجم الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.









وذكر موقع "ليفربول إيكو"، إن إدارة الريدز ترغب في ربط محمد صلاح بعقد جديد، رغم عدم بدء المفاوضات حتى الآن مع اللاعب.





وأشار الموقع إلى أن المحادثات الأولية حول التجديد ستبدأ في وقت لاحق من العام الحالي، كما أن محمد صلاح نفسه لا يريد الانتقال إلى نادٍ آخر الآن.







