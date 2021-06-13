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نجم الدوري الألماني على رادار ليفربول
الأحد 13/يونيو/2021 - 07:02 ص
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول بات من المهتمين بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وارتبط اسم فلوريان نيوهاوس، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدة أندية أوروبية كبرى مؤخرًا، على رأسها بايرن ميونخ وريال مدريد.
وبحسب موقع "سبورت 1"، فإن هناك اهتمام قوي من جانب ليفربول بضم الدولي الألماني، بناء على رغبة المدرب المخضرم يورجن كلوب.
وأكدت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" هذه الأنباء، حيث دخل ليفربول في مفاوضات مؤخرًا مع بوروسيا مونشنجلادباخ بشأن صاحب الـ 24 عامًا.
ويرغب يورجن كلوب في جلب لاعب وسط جديد إلى ليفربول، نظرًا لرحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم صوب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
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