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بعد موقفها من الهجرة.. نوال الزغبي تقلب الطاولة على الجميع
الأحد 13/يونيو/2021 - 06:18 ص
وكالات
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أبدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي انزعاجها من الوضع السياسي في بلدها ومن إعادة تدوير المسؤولين. وقلبت الفنانة الطاولة على الجميع سواء المسؤولين أو الناس الذين يعيدون انتخابهم في كل مرة.
وقالت نوال الزغبي في تغريدة بحسابها على تويتر: "قديش المسؤولين عنا بلبنان نايمين عحرير ومتأكدين إنن رح يكونوا على طول بالسلطة! لان مأكدين إنو الناس رح ترجع تنتخبن للأسف"، وذيلت تغريدتها بهاشتاج (يا_شعب_لبنان_الذليل).
وأمس الخميس، حسمت النجمة اللبنانية، قرار الهجرة من بلدها الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكدة أنها لن تترك لبنان لمن نهبوه ودمروه، على حد قولها.
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