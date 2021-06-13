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تعرف على إيرادات "The Conjuring 3" في شباك التذاكر المصري
الأحد 13/يونيو/2021 - 07:55 ص
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حقق فيلم الرعب الأمريكى "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" بعد أسبوعين من عرضه نحو 7 ملايين جنيه .
وانطلق الفيلم بدور العرض المصرية يوم 26 مايو الماضى.
الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة "The Conjuring" التي تم طرح أول أفلامها عام 2013 ز
وحققت هذه السلسلة نجاحا كبيرا وصل إلى 400 مليون دولار، رغم أن الجزء الأول منها تكلف 20 مليون دولار.
فيلم "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.
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