تعرف على إيرادات "The Conjuring 3" في شباك التذاكر المصري

حقق فيلم الرعب الأمريكى "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" بعد أسبوعين من عرضه نحو 7 ملايين جنيه .





وانطلق الفيلم بدور العرض المصرية يوم 26 مايو الماضى.





الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة "The Conjuring" التي تم طرح أول أفلامها عام 2013 ز





وحققت هذه السلسلة نجاحا كبيرا وصل إلى 400 مليون دولار، رغم أن الجزء الأول منها تكلف 20 مليون دولار.