Advertisements

تعرف على إيرادات "The Conjuring 3" في شباك التذاكر المصري

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حقق فيلم الرعب الأمريكى "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" بعد أسبوعين من عرضه نحو 7 ملايين جنيه .

وانطلق الفيلم بدور العرض المصرية يوم 26 مايو الماضى.

الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة "The Conjuring" التي تم طرح أول أفلامها عام 2013 ز

وحققت هذه السلسلة نجاحا كبيرا وصل إلى 400 مليون دولار، رغم أن الجزء الأول منها تكلف 20 مليون دولار.

فيلم "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ يوم

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ حوالي 9 ساعات

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ 39 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا