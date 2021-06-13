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موعد مباراة إسبانيا ضد السويد فى كأس الأمم الأوروبية

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:16 ص
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
محمد جمال
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يستعد منتخب إسبانيا للمباراة الأولي له ضمن مباريات الجولة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتى ستكون أمام السويد يوم الاثنين.

وتقام مباراة إسبانيا والسويد ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الاثنين فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب إسبانيا قد وقع فى مجموعة تضم كل من بولندا والسويد وسلوفاكيا ويسعي الفريق لتحقيق الفوز بالمباراة الأولي لينافس على الصعود للدور القادم.

ويذكر أن أمس حقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره روسيا بينما فاز منتخبات فنلندا على الدنمارك وتعادل منتخبي ويلز وسويسرا ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.

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