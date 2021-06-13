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السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:31 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن محمد إبراهيم مرشح بقوة للعودة من جديد إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى مسئولى نادي الزمالك لتدعيم خط الهجوم خلال المرحلة المقبلة.

ويساند فكرة استعادة محمد إبراهيم، أسامة نبيه المدرب العام للفريق، الذي سبق له العمل مع إبراهيم، في أوج تألقه في فترة تولي البرازيلي جورفان فييرا تدريب الفريق، بالإضافة إلى شيكابالا الجندى المجهول في هذه الصفقة.

ولكن، حتى الآن لم يرسل الزمالك أي عرض رسمي لكليوباترا لضم هذا اللاعب ، في انتظار قرار كارتيرون النهائي قبل التحرك رسميا لضمه.

وكان معتز البطاوي المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، نفى وجود عرض رسمي من الزمالك لضم محمد إبراهيم.

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