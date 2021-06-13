موعد مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه منتخب إنجلترا اليوم الأحد نظيره منتخب كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين منتخب إنجلترا امام نظيره منتخب كرواتيا اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث كأس أمم أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





يذكر أن بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت يوم الجمعة الماضي بمواجهة منتخب إيطاليا امام نظيره تركيا.



