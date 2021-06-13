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موعد مباراة مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:00 ص
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
أميرة فطيم
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يلتقي منتخب مصر الأولمبي بمنتخب جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، على ملعب استاد السويس، في المباراة الودية الثانية، وذلك استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو "أولمبياد 2020" المؤجلة من العام الماضي.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد حقق فوزا ثمينا على جنوب إفريقيا، بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد، في الودية الأولى التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية الثانية بين مصر وجنوب إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة والتاسعة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا على الهواء مباشرة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

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