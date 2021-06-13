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طارق الشناوي يكتب: فساتين نجاة وسراويل الصافى!

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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غنى حسين الجسمى (أما براوة براوة)، وهى واحدة من أشهر أغنيات نجاة، كتبها مرسى جميل عزيز، ولحنها محمد الموجى لترددها امرأة، يسأل البعض: كيف يجرؤ الجسمى؟، وتناسوا مثلا أن محمد منير غنى (حارة السقايين) التى أطلقتها قبل خمسين عاما شريفة فاضل، ثم أعادتها نانسى عجرم، بينما الكلمات التى كتبها حسين السيد ولحنها منير مراد تعبر عن مشاعر امرأة تحذر رجلا يحاول مغازلتها، وتقول له (ليك ماضى كله سوابق.. فى الحب مالوهش أمان.. وأنا عايزة حب حنين.. مش حب يودى ليمان)، تعود الجمهور على التسامح، والفيصل فى النهاية هو القدرة على الغناء، منير كثيرا ما فعلها، وعندما تعجبه أغنية من التراث لا يسأل هل يجوز أن يرددها أم لا، هو فقط يحفظ اللحن ثم يسجله، والناس لا تراجعه.

لديكم قصيدة الشاعر كامل الشناوى (لا تكذبى)، فى البداية لحنها محمد عبدالوهاب لتغنيها نجاة، وبعد التسجيل قال عبدالحليم لأستاذه عبدالوهاب: (أنا الأحق)، الكلمات يجب أن ينطقها رجل، ورغم ذلك فإن القصيدة وبعد مرور قرابة 60 عاما لاتزال لصيقة بصوت نجاة أكثر من عبدالحليم، هناك من يعتقد أن كامل الشناوى كتبها عن واقعة حقيقية، وأن بطلة القصة هى نجاة، مع الزمن اتضح أن كل هذه القراءات المتعسفة هى محض خيال، ومن أطلقوا على أنفسهم شهود عيان، لم يعاينوا أى شىء.

من المفارقات قصيد ة (أيظن) لنجاة أيضا، والتى غناها على العود ملحنها محمد عبدالوهاب، بينما صوت الجبل وديع الصافى فى إحدى الحفلات، وكنت شاهدا على تلك الواقعة، قرر أن يقدمها لجمهوره، وجاء عند المقطع الشهير (حتى فساتينى التى أهملتها)، وخجل أن يقول على الملأ (فساتينى) فأحالها إلى (سراويلى) وكأنه ينبه الجمهور إلى أصل الكلمة فضجت القاعة بالضحك. هناك بعض مشاعر قطعا يجب أن ينطق بها رجل، وأخرى لا ترددها سوى امرأة، إلا أن الأمر لا ينبغى أن يصل بنا إلى فرض قيود صارمة، كُثر من الكتاب والأدباء والشعراء من الممكن أن يتقمصوا ويعبروا بصدق عن أحاسيس المرأة أكثر من المرأة، مثل نزار قبانى فى الشعر وإحسان عبدالقدوس فى الرواية، والمخرج محمد خان فى السينما، سألوا مرة عبدالحليم حافظ عن الأغنية التى تمنى أن يرددها فاختار أيضا أغنية نجاة (غريبة منسية).

طوال التاريخ لو راجعت كلمات أغلب أغانينا ستكتشف أننا نقول حبيبى بينما نقصد حبيبتى، لديكم مثلا المطرب الشعبى عبدالغنى السيد له أغنية شعبية تنافست عليها كل راقصات مصر، بداية من تحية كاريوكا وهى (يا وله يا وله) الكلمات التى كتبها أبوالسعود الإبيارى، ولحنها محمود الشريف، تتغزل فى جسد المرأة، وعلى طريقة أولاد البلد يشبه مثلا خدودها بالتفاح، وقدها بالياسمين، وتفاصيل أخرى لا يجوز التصريح بها، ورغم ذلك يناجيها قائلا (يا وله).

وهو ما تكرر أيضا مع الجسمى، وهو يقول (قلة حبيبى ملانا وعطشانة يانا.. أروحله ولا أروح أشرب حدانا)، فى زمن ما قبل (كورونا)، من الممكن ببساطة أن يشرب الحبيب والحبيبة من نفس (القلة) ويتبادلوا أيضا (الكوز)!!

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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

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