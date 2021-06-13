Advertisements

لأول مرة منذ عقود.. الكنيست يصوت على حكومة جديدة بدون نتنياهو

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأحد، على الحكومة الجديدة للبلاد، وسيطيح هذا الإئتلاف الهش المكون من ثمانية أحزاب برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ويتمتع الإئتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة: 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً بالكنيست، بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الإئتلاف يأتون من مختلف الأطياف السياسية ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض، لكن الأحزاب متحدة على كراهيتهم لنتنياهو.

كما تضم الحكومة الجديدة حزباً عربياً، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء الإئتلاف الجديد، الذي سيرأسه في البداية السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت، بالفعل اليمين الدستورية.

وانتقد البعض واقع أن بينيت هو الذي من  المحتمل أن يرأس الحكومة القادمة على الرغم من أن حزبه لديه سبعة مقاعد فقط، حيث يشار إلى أن التحالف شكله يائير لابيد من حزب المستقبل، الذي حصل على تفويض تشكيل الحكومة لكنه سمح لبينيت بتولي منصب رئيس الوزراء في البداية على أن يحل محله في غضون عامين، وفقاً لخططهم.

كما ستشهد الجلسة التصويت على رئيس جديد للكنيست، وإذا استمر تشكيل الحكومة الجديدة على هذا النحو فإنه ستكون المرة الأولى التي ستكون فيها الحكومة بدون نتانياهو منذ 12 عاماً.

ولكن نتنياهو بذل قصارى جهده من أجل التمسك بالسلطة وسعى إلى تقسيم أعضاء الائتلاف، الأمر الذي قد ينهي التجربة السياسية قبل أن تبدأ، ووصف التحالف الجديد بـ"خداع القرن"، وهاجم المتظاهرون المؤيدون لنتنياهو بينيت، الذي خدم في حكومات نتنياهو السابقة.

أخبار تهمك

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 11 ساعة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ حوالي 9 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 18 ساعة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ 43 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ يوم

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا