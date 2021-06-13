Advertisements

حالة الطقس اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد 13 يونيو 2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 14 ساعة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ يوم

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 14 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا