حالة الطقس اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد 13 يونيو 2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.



