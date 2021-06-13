القبض على طفل لتعديه على زميله وإصابته بنزيف بالجمجمة في حلوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على طفل فى منطقة حلوان، لتعديه على أخر وإصابته فى الجمجمة بنزيف فى المخ بعدما تعدى عليه بمفتاح واخترق جمجمته ونقل على إثرها إلى المستشفى وحالته خطره ويتلقى الرعاية الصحية، وحرر محضر بالواقعة.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، تدوال العديد من المنشورات حول قيام طفل من برنامج فويس كيدز بالتعدى على جاره بمفاتيح حتى احترق واحد منهم جمجمته، وإصابته باصابات بالغة ونقل على أثرها إلى المستشفى.