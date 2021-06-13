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اليوم.. نظر دعوى عقد انتخابات نقابة العلاج الطبيعي

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوى رقم ٣٧٩٥٨ لسنة ٧٥ المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى.

وأقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات علي مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وكانت نفس الدائرة قضت في وقت سابق، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.

وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.

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