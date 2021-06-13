اليوم.. نظر الطعن على قرار اللائحة المالية للأندية الرياضية



تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوى رقم ٤٩٤٩٢ لسنة ٧٥ المقامة ضد وزير الشباب والرياضة، علي القرار الصادر المتضمن تنظيم اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية.



حمل الطعن رقم ٤٩٤٩٢ لسنة ٧٥، والمقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والمقام طعنًا على القرار الصادر رقم ١٥٩ في أبريل 2021 والمتضمن تنظيم اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية.



وجاء الطعن مستندًا علي أن هذه اللائحة تمنح سلطات واسعة لوزير الشباب والرياضة.