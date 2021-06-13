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أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:04 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021 في السوق المحلي
سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو
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