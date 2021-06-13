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أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021 في السوق المحلي 

سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو

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