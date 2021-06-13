حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021 في السوق المحلي





سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها





أسعار اللحم المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو





سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها





أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها





أسعار كيلو عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها





أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها





أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو





سعر كيلو السجق البلدى بين 120-130 جنيها





أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها





سعر الكبدة الضأن 130-150 جنيها





سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو



