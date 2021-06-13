Advertisements

نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة مرور القاهرة الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 16 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 14 دقيقة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ يوم

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا