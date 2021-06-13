وفد وزاري فلسطيني يبحث بالقاهرة إعادة إعمار قطاع غزة









توجه وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، اليوم الأحد، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.





ومن المقرر أن يلتقي الوفد الوزاري بعدد من المسؤولين المصريين، خاصة المختصين بقضايا الإعمار.



