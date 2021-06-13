Advertisements

منتج فيلم " للإيجار": الفيلم لم يحقق صفر إيرادات

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
نفى منتج فيلم "للإيجار"محمد الدياسطي الأخبار المتداولة حول تحقيق الفيلم لـ"صفر" إيرادات بعد عرضه بالسينمات خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه صاحب قرار إنتاج الفيلم في السينمات المصرية لمدة أسبوعين، قبل أن يبدأ جولته الخارجية.

وأشار محمد الدياسطي أن فيلم "للإيجار" تعرض لأزمات عديدة وقت عرضه، لكنه لا يعلم أسبابها حتى الآن".

وأوضح محمد الدياسطي أن الفيلم تم رفعه رسميًا من دور العرض يوم الأربعاء الماضي، مُضيفًا:" تعجبت من تلك الأخبار المنتشرة، عن تحقيق الفيلم لـ(صفر جنيه)، رغم أنه لم يكن موجوداً بالسينمات، فكيف سيحقق إيرادات؟!".

وأكد المنتج على أنه تواصل مع أحد الصحفيين الذين نشروا ذلك الخبر، وسأله عن مصدر تلك المعلومة، وأخبره أنه اطلع على كشف إيرادات الأفلام المصرية يوم الأربعاء، ولم يجد فيلم للإيجار، فتوقع أن الفيلم قد حقق صفر جنيهًا في هذا اليوم، مُضيفًا :" والحقيقة إنه لم يجد (للإيجار) في كشف الإيرادات، لأنَّه تم رفعه من السينمات في نفس اليوم".

وتحدث أيضًا عن الأزمات التي واجهت الفيلم وقت عرضه، مُضيفًا :"كنت برفقة أصدقائي في أول أيام عرض الفيلم، وقررنا مشاهدته سويًا، وتوجهت إلى إحدى السينمات بالإسكندرية (شمال مصر)، وأخبرونا حينها أن تذاكر الفيلم قد بيعت تمامًا، وعلينا انتظار الحفلة المقبلة، لكن عندما ذهبنا مرة أخرى إلى السينما، أخبرونا أن تذاكر الفيلم قد بيعت بالكامل مرة أخرى، وبعدما تواصلت مع مدير السينما، أخبرني أنه ألغى عرض الفيلم خلال الحفلتين، لاستخدام القاعات لعرض الأفلام الأخرى، وتكرر هذا الوضع في أكثر من سينما، حتى أن أسرة مخرج الفيلم، إسلام بلال، تمكنوا من مشاهدته بعد الذهاب للسينما ثلاث مرات".

وشدد محمد الدياسطي على أنَّ تلك المشكلة تمّ حلها نسبيًا بعد التواصل مع الشركة المختصة بتوزيع الفيلم في مصر، لكن ذلك بعد مرور أسبوع كامل من عرض الفيلم، وتبقى فقط أسبوع آخر لعرضه في ظروف طبيعية، مع ذلك نجح الفيلم في تحقيق إيرادات مقبولة، نظرًا لظروف تسويقية وللأزمات التي تعرض لها، ولأننا لم نكن نبحث عن الوصول لأعلى إيرادات في دور العرض المصرية".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 14 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ يوم

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا