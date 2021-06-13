منتج فيلم " للإيجار": الفيلم لم يحقق صفر إيرادات

نفى منتج فيلم "للإيجار"محمد الدياسطي الأخبار المتداولة حول تحقيق الفيلم لـ"صفر" إيرادات بعد عرضه بالسينمات خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه صاحب قرار إنتاج الفيلم في السينمات المصرية لمدة أسبوعين، قبل أن يبدأ جولته الخارجية.



وأشار محمد الدياسطي أن فيلم "للإيجار" تعرض لأزمات عديدة وقت عرضه، لكنه لا يعلم أسبابها حتى الآن".



وأوضح محمد الدياسطي أن الفيلم تم رفعه رسميًا من دور العرض يوم الأربعاء الماضي، مُضيفًا:" تعجبت من تلك الأخبار المنتشرة، عن تحقيق الفيلم لـ(صفر جنيه)، رغم أنه لم يكن موجوداً بالسينمات، فكيف سيحقق إيرادات؟!".



وأكد المنتج على أنه تواصل مع أحد الصحفيين الذين نشروا ذلك الخبر، وسأله عن مصدر تلك المعلومة، وأخبره أنه اطلع على كشف إيرادات الأفلام المصرية يوم الأربعاء، ولم يجد فيلم للإيجار، فتوقع أن الفيلم قد حقق صفر جنيهًا في هذا اليوم، مُضيفًا :" والحقيقة إنه لم يجد (للإيجار) في كشف الإيرادات، لأنَّه تم رفعه من السينمات في نفس اليوم".



وتحدث أيضًا عن الأزمات التي واجهت الفيلم وقت عرضه، مُضيفًا :"كنت برفقة أصدقائي في أول أيام عرض الفيلم، وقررنا مشاهدته سويًا، وتوجهت إلى إحدى السينمات بالإسكندرية (شمال مصر)، وأخبرونا حينها أن تذاكر الفيلم قد بيعت تمامًا، وعلينا انتظار الحفلة المقبلة، لكن عندما ذهبنا مرة أخرى إلى السينما، أخبرونا أن تذاكر الفيلم قد بيعت بالكامل مرة أخرى، وبعدما تواصلت مع مدير السينما، أخبرني أنه ألغى عرض الفيلم خلال الحفلتين، لاستخدام القاعات لعرض الأفلام الأخرى، وتكرر هذا الوضع في أكثر من سينما، حتى أن أسرة مخرج الفيلم، إسلام بلال، تمكنوا من مشاهدته بعد الذهاب للسينما ثلاث مرات".



وشدد محمد الدياسطي على أنَّ تلك المشكلة تمّ حلها نسبيًا بعد التواصل مع الشركة المختصة بتوزيع الفيلم في مصر، لكن ذلك بعد مرور أسبوع كامل من عرض الفيلم، وتبقى فقط أسبوع آخر لعرضه في ظروف طبيعية، مع ذلك نجح الفيلم في تحقيق إيرادات مقبولة، نظرًا لظروف تسويقية وللأزمات التي تعرض لها، ولأننا لم نكن نبحث عن الوصول لأعلى إيرادات في دور العرض المصرية".