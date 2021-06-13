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تشكيل هولندا المتوقع ضد أوكرانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:00 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
الفجر الرياضي
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يواجه منتخب هولندا، منافسه منتخب أوكرانيا، اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في أمستردام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين هولندا وأوكرانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي لمنتخب هولندا :-

حراسة المرمى: مارتن ستيكلنبيرج.
خط الدفاع: ستيفين دي فري - تايمبر - داني بليند.
خط الوسط: وينديل - دومفريس - دي يونج - مارتن دي رون - فينالدوم.
خط الهجوم: ممفيس ديباي - فيجهورست.

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