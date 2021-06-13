قسم اللغة الفرنسية بأداب حلوان يجرى امتحانات إلكترونية في تخصص السياحة







، قام قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب كمركز معتمد لامتحانات الغرفة بتنظيم دورة امتحانية لطلاب القسم في تخصص السياحة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الاداب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سلوى حسين رئيس القسم.







فى إطار تفعيل اتفاقية جامعة حلوان مع غرفة التجارة والصناعة بباريس

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن ذلك يأتى في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي، وضمن المشروع القومي لتجهيز البنية التحتية بالجامعات المصرية وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، وتجهيز المعامل بالمواصفات القياسية وتزويدها بأحدث الأجهزة، وخدمات الإنترنت، لتكون نموذجًا مثاليًا لمعامل الاختبارات.



وأفادت الأستاذة الدكتورة مها حسنى أن الامتحان يتكون من جزئين: الجزء الاول نظري وتم على الحاسبات الآلية بمعمل ٦ بالكلية والجزء الثاني شفوي وأقيم بالقسم من خلال برامج متخصصة وقامتا بعقد الامتحان الشفوي كلا من ا. م. د. فاطمة خليل الأستاذ المساعد بالقسم ود. مروة علي المدرس بالقسم، بصفتهم ممتحنين معتمدين من قبل غرفة الصناعة والتجارة بباريس.

هذا وتقدمت عميدة الكلية بجزيل الشكر للاستاذة الدكتورة رشا صالح القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز اللغات بالكلية والسادة المسؤولين التقنيين بالكلية لجهدهم المبذول في هذا اليوم.



