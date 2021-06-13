الزمالك يعثر على بديل نجمه

كشفت تقارير صحفية عن حسم النادي الزمالك تعاقده رسميا مع بديل الدولي التونسي فرجاني ساسي بعدما أعلن الأخير رحيله عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم.





وذكرت التقارير أن إيزي ايميكا لاعب فريق المصري البورسعيدي وقع منذ فترة على عقود انتقاله للزمالك في منزل فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية للزمالك، مشيرًا إلى أن الأخير هو صاحب فكرة التعاقد معه ومتحمس بشكل كبير له.





وأوضح أن توقيع إيميكا جاء بناء على رغبة فاروق جعفر، موضحًا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لم يحسم موقفه بعد في الصفقة.





وجاء قرار فاروق جعفر بالحصول على توقيع اللاعب لتأمين موقف النادي في ظل غموض حالة فرجاني ساسي منذ فترة طويلة وعدم قيامه بالتجديد.



