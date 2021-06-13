Advertisements

نائب محافظ الفيوم يكشف تفاصيل تطوير بحيرة قارون

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون من أهم المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن المحافظة تعمل على تحسين خصائص المياه فيها لزيادة الإنتاج السمكي، حيث تبلغ مساحتها 55 ألف فدان بعمق أكثر من 6 أمتار وتستوعب أكثر من مليار متر مكعب مياه.
وأضاف عماد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أن المصارف الزراعية بالمحافظة هي أهم وأبرز مصادر مياه بحيرة قارون، موضحًا: "نعمل على إعادة التوازن البيئي للبحيرة بناء على تكليف رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال أكثر من محور، الأول هو التوسع في مشروعات الصرف الصحي في نطاق المحافظة بالكامل، وهناك تمويل تم تدبيره بقيمة 9.5 مليارات جنيه من خلال البنك الأوروبي.
وتابع نائب محافظ الفيوم: "شركة مياه الشرب في المحافظة تعمل على هذا المشروع منذ فترة، وسيشهد تدشين 8 محطات صرف جديدة و19 محطة إحلال وتوسعة و114 محطة رفع، وكانت هناك 6 مشروعات في 6 قرى بالمحافظة كانت متوقفة منذ عام 2010 يتم الآن على استكمالها، كما ان مبادرة حياة كريمة تعمل في بعض قرى المحافظة وهناك 53 مشروع صرف صحي بمركزين بتكلفة تتخطى ملياري جنيه".
وأردف الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم: "نعمل على مشروعات الصرف الصناعي، ونتابع كل المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية، وهناك تدبير مالي تم لإنشاء محطة صرف صناعية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وانتهت هيئة التنمية الصناعية من الدراسات".
وأشار، إلى أن المحافظة تعمل على استخلاص الأملاح من بحيرة قارون: "افتتحنا مصنعا للملح الطبي، كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع للشباب بالبحيرة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى فيه 2.4 مليار جنيه، وتم طرحه في شهر سبتمبر".
وأوضح، أن المحور الرابع الذي تعمل عليه المحافظة لتطوير بحيرة قارون هو مشروعات الري في المحافظة، إذ يتم تكريك بحر يوسف الذي يعتبر المصدر الرئيس للمياه في البحيرة، إذ تم الانتهاء من تكريك 35% منه، كما تم الانتهاء من تكريك بحر وهبة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ يوم

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 13 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 14 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا