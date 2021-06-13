نائب محافظ الفيوم يكشف تفاصيل تطوير بحيرة قارون

قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون من أهم المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن المحافظة تعمل على تحسين خصائص المياه فيها لزيادة الإنتاج السمكي، حيث تبلغ مساحتها 55 ألف فدان بعمق أكثر من 6 أمتار وتستوعب أكثر من مليار متر مكعب مياه.

وأضاف عماد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أن المصارف الزراعية بالمحافظة هي أهم وأبرز مصادر مياه بحيرة قارون، موضحًا: "نعمل على إعادة التوازن البيئي للبحيرة بناء على تكليف رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال أكثر من محور، الأول هو التوسع في مشروعات الصرف الصحي في نطاق المحافظة بالكامل، وهناك تمويل تم تدبيره بقيمة 9.5 مليارات جنيه من خلال البنك الأوروبي.

وتابع نائب محافظ الفيوم: "شركة مياه الشرب في المحافظة تعمل على هذا المشروع منذ فترة، وسيشهد تدشين 8 محطات صرف جديدة و19 محطة إحلال وتوسعة و114 محطة رفع، وكانت هناك 6 مشروعات في 6 قرى بالمحافظة كانت متوقفة منذ عام 2010 يتم الآن على استكمالها، كما ان مبادرة حياة كريمة تعمل في بعض قرى المحافظة وهناك 53 مشروع صرف صحي بمركزين بتكلفة تتخطى ملياري جنيه".

وأردف الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم: "نعمل على مشروعات الصرف الصناعي، ونتابع كل المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية، وهناك تدبير مالي تم لإنشاء محطة صرف صناعية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وانتهت هيئة التنمية الصناعية من الدراسات".

وأشار، إلى أن المحافظة تعمل على استخلاص الأملاح من بحيرة قارون: "افتتحنا مصنعا للملح الطبي، كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع للشباب بالبحيرة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى فيه 2.4 مليار جنيه، وتم طرحه في شهر سبتمبر".

وأوضح، أن المحور الرابع الذي تعمل عليه المحافظة لتطوير بحيرة قارون هو مشروعات الري في المحافظة، إذ يتم تكريك بحر يوسف الذي يعتبر المصدر الرئيس للمياه في البحيرة، إذ تم الانتهاء من تكريك 35% منه، كما تم الانتهاء من تكريك بحر وهبة.

