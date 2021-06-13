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أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021 في السوق المحلي

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-6-2021 حيث استقر سعر كيلو "الكندوز البلدي" عند 130 جنيه،وكيلو "البتلو" عند 140 جنيه،و"اللحم الجملي" عند 110 جنيهات للكيلو،و"اللحم البرازيلي المجمد" عند 70 جنيه للكيلو،و"الكبدة البرازيلي" عند 45 جنيها للكيلو .، مع وجود ترقب لأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

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