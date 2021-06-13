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الري: تأهيل 1869 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال 1869.635 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 34.86% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 5362.599 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة خلال البيان، إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 8225.931 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها، ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والإرتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.
الري: تأهيل 1869 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية
الري: تأهيل 1869 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

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