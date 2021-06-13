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4 مؤشرات إيجابية عن وضع كورونا في مصر

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت الأيام الأخيرة عدد من المؤشرات الإيجابية بشأن وضع فيروس كورونا في البلاد، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية بعد عدم سيطرة الحكومات عليه.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

تراجع حالات الإصابة
وفي الساعات الأخيرة، تم تسجيل 711 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب 35 حالة وفاة جديدة.


وبذلك فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 272491 من ضمنهم 200273 حالة تم شفاؤها، و15582 حالة وفاة.


كيف تراجعت الحالات؟
وهبطت أعداد الحالات الإيجابية التي توثقها وزارة الصحة إلى ما دون الألف إصابة منذ بداية الشهر الجاري، لأول مرة منذ نهاية أبريل، الذي شهد حينها بدء تصاعد الأعداد تدريجيًا حتى الوصول إلى ذروة الموجة الثالثة منتصف مايو بتسجيل 1203 حالات.

إرتفاع مؤشرات التعافي
ودفع هذا الانخفاض إلى تحسن المؤشرات الوبائية للفيروس، إذ ارتفع مؤشر التعافي قليلًا مدفوعًا بانخفاض الإصابات ليصل إلى 73.5%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

دواء يعالج كورونا
وفي دليل على أن التعافي سيكون أسرع خلال الفترة المقبلة، أكد الدكتور شيرين حلمي؛ رئيس شركة فاركو للأدوية؛ أن هناك دواء موجود في مصر يعالج الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتابع: "الدواء هو مضاد للفيروسات وسعره أقل من 100 جنيه ولا يستخدم للوقاية ولكن لعلاج الإصابات بفيروس كورونا ما المشكلة في استخدامه بدلا من استيراد أدوية أخرى من الخارج".

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