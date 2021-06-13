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الصين تحذر قادة مجموعة السبع بشأن مصير العالم

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
رويترز
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حذرت الصين، اليوم الأحد، قادة مجموعة السبع "G7"، من أن"الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات "صغيرة" من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة.

وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم السفارة الصينية لدى لندن قائلا: "لقد ولت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية".

وتابع: "نعتقد دائما أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول".

وجاء ذلك خلال فترة اجتماعات قادة مجموعة السبع "G7" في جنوب غرب إنجلترا، التي تبحث عن رد موحد على الحزم المتنامي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعد الصعود الاقتصادي والعسكري المذهل للصين خلال الأربعين عاما الماضية، حيث يريد قادة المجموعة، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، استخدام تجمعهم في منتجع "كاربيس باي" الإنجليزي، ليظهروا للعالم أن "أغنى الديمقراطيات يمكن أن تقدم بديلا لنفوذ الصين المتنامي"، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن "رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قاد مناقشة لمجموعة السبع بشأن الصين أمس السبت، ودعا القادة للتوصل إلى نهج موحد لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين".

في حين أن الصين ردت بقوة على ما تعتبره محاولات للقوى الغربية لاحتوائها، إذ أنها أوضحت أن قوى كبرى كثيرة لا تزال تحت سيطرة عقلية إمبراطورية عفا عليها الزمن.

كما أشارت وكالة رويتر إلى أن "مجموعة السبع طرحت خطة للبنية التحتية للدول النامية قد تنافس مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي يبلغ حجمها عدة تريليونات من الدولارات".

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