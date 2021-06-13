الطالع الفلكى الأحد 13/6/2021..رُوشِتَّة العِلاج!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّامنة و22 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى التّاسعة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 6 بَؤونَة قبطى ، 13 حُزَيْرَان رُومى ، 2 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -فَوَجَدُو إنّهم لمّا يشيلو الإرْدَة الأديمة ويْجِيبُولو إرْدَة جديدة فإنّه يشفى تماماً من الإكتئاب النّفسى.(محمّد المصرى من فيلم شيّلنى واشّيّلك-1977)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى الجَوْزَاء تربيع نبتُون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)





الشمس تربيع نبتُون نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و 40 دقيقة بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





إستدعاء لمخاوف دفينة أو أخطاء قديمة قمت بها تجاه الآخرين فى الماضى (نبتون فى الحُوت) لتشعر بأن قدرتك على تصحيح هذا الخطأ أو التخلص من تلك العقدة صعب (الشمس فى الجَوْزَاء) هذا التربيع يشمل أيضاً شعورك بحبّ عميق لكنّ تمنعه القيود الأخلاقيّة لحبيبة سابقة أصبحت الآن زوجاً لغيرك (نبتون فى الحوت) لتشعر أنّ قدرتك على التحصّل على هذا الحب(الشمس فى الجَوْزَاء) مستحيلة ، مشاعر الإحباط والغيرة ، الشعور بالفشل والضعف وقلة الحيلة ، عُقَد الذنب والإضطهاد ، كلها واردة تحت هذا الإتصال الصّعب.





التخلص من تأثير هذا الإتصال بسيط ببحثك عن مُساعدة المُخضرمين كاستشارة شيوخ العائلة الكبار لوضعك على أول الطريق لبناء مُستقبلك، شغل نفسك بهواية مُفيدة أو تذكير نفسك بنقاط قوّتك ومُحاولة تعليتها ، لا تورّط نفسك بعلاقات عاطفيّة جديدة حتى لاتكون مُجرّد ردّ فعل للهرب من علاقة قديمة فاشلة ، بعد أن يتلاشى تأثير هذا الإتصال الصّعب تدريجيّاً بإمكانك طلب المُساعدة من إناث أسرتك للبحث عن قطّة جديدة أصغر وأجمل من قطة الماضى السعيد ، ليكون إختيارك لنفسك/الأنا عن عاطفة صادقة خالياً من مُشوشّات عُقَد الماضى/نبتون فتكون نسبة نجاح إختيارك مُرتفعة ، إن كنت فى فترة نقاهة فعليك زيادة الحماية على صحّتك فالمناعة والتحمّل الجسدى/الأنا مُنخفضة تحت تأثير هذا التربيع ، لتتماثل للشفاء سريعاً دون إنتكاسات ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المكانة الإجتماعيّة التى ترغبها لن تأتى بالفهلوة ولكن بالعمل الجادّ وفرض إحترام النّاس لك باحترامك لهم فلاتقلل من شأن غيرك.





برج الثور: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الجوزاء: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى والتحصّل على ردّ نهائى بالإيجاب ، أو البحث عن قطة/قط جديدة أصغر وأجمل فى عتبة أخرى.





برج السّرطان: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الأسد: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لا تهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين ، لاخاب من إستشار.





برج العذراء: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.





برج الميزان: جبهة العاطفة مثل مختلف الجبهات تمر بالتغيير المستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم، تفاءل بالخير تجده بإذن الله تَعَالى.





برج العقرب: حاول إعادة التواصل مع ذوى رَحِمِكْ مِمّن تضَرّرَت علاقتك بهم فى الماضى القريب ، ولو بمُكالمة هاتفيّة سريعة.

برج القوس: الخشونة والفظاظة عند تحدّثك مع الآخرين خاصّة البُسطاء والفقراء ليست شهامة، كما أنّ توقير والديْك وشيوخ عائلتك واجب لامفرّ منه.





برج الجدى: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.

برج الدّلو: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الحوت: لست من النوع الذى يستمتع بالتحسّر على نفسه أو يتقمّص دور الضحيّة ،أقترح عليك أن تبدأ فى التحرك من جديد لتبدأ فصلاً جديداً من حياتك.



