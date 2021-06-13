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الأجانب يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 122 مليون جنيه في أسبوع

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ربحت البورصة المصرية نحو 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو الأسبوع الثاني في شهر يونيو، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.5%، والعرب على 8.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكشف التقرير الأسيوعي للبورصة المصرية أن الأجانب سجلو  صافي بيع بقيمة 122 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
 
ومثلت تعاملات المصريين 81.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.3%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.1 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 454 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
 
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9977.9 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2384.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% مغلقًا عند مستوى 3333.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 12545.84 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1270.46 نقطة.
 
 

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